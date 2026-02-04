"Forbidden Fruit", come finisce la seconda stagione della soap di Canale 5
Si è conclusa la seconda stagione dell'amatissima serie turca: ecco cosa è successo e cosa dobbiamo aspettarci dai nuovi episodi
© Da video
Si è conclusa la seconda stagione di "Forbidden Fruit", la popolare e amatissima soap turca di Canale 5. Nel frattempo, sempre su Canale 5, sono già in onda gli episodi del terzo capitolo. Tutta la serie, inoltre, è disponibile gratuitamente su Mediaset Infinity.
"Forbidden Fruit", cosa succede nel finale della seconda stagione
Nell'ultimo episodio della seconda stagione di Yigit si presenta alla villa deciso a confessare a Ender di essere suo figlio, ma viene respinto bruscamente dalla donna. Intanto, con l'intento di incastrare Sahika, Ender le tende una trappola, riuscendo però a registrare soltanto una minaccia appena mascherata. Poco dopo, mentre dalla terrazza della villa fissa il mare, Ender riceve una visita del tutto inaspettata: viene aggredita e spinta in mare.
Forbidden Fruit, quando inizia la terza stagione e dove vederla
I nuovi episodi della terza stagione di "Forbidden Fruit" andranno in onda su Canale 5 alle 14.10, dal lunedì al venerdì, dal 4 febbraio. Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda insieme ad altri contenuti esclusivi.