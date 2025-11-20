Ottenuta per vie segrete e avventurose (contro il parere USA, con pressioni contrarie di IBM e General Electric e l'interessamento della CIA, e con le misteriose morti di Adriano Olivetti e Mario Tchou), la calcolatrice elettronica da tavolo, antesignana dell’odierno desktop, era dotata di una tecnologia innovativa, come la memorizzazione dei programmi, un linguaggio di programmazione semplice, un design moderno (e per questo presente nella collezione permanente del MoMA, assieme ad altre 24 opere dell’architetto curatore Mario Bellini).