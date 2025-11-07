Il "paradosso Mattei", una vita leggendaria oscurata dal giallo della morte

A oltre 60 anni dalla sua morte, la biografia di Enrico Mattei ricostruisce lo scenario di fondo dell'Italia di quegli anni. Quando prendono forma le strutture, le responsabilità, le coincidenze, gli egoismi, che caratterizzano il nostro presente. Senza l'Eni e senza Enrico Mattei, una delle figure storiche più importanti della Prima Repubblica, il boom economico non ci sarebbe stato, perlomeno non nella misura in cui si è realizzato nel tessuto economico e industriale italiano. Gli idrocarburi furono l'ossigeno vitale dell'industria nascente o rinnovata. Il fondatore e presidente dell'Eni aveva avuto un'intuizione fondamentale che gli sarebbe costata la vita: senza un'indipendenza energetica nazionale e una chiara politica a tale scopo, lo sviluppo economico di uno Stato risulta irrimediabilmente compromesso.