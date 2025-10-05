Da domenica 5 ottobre, al via una serie di speciali e produzioni in prima visione assoluta ed esclusiva
"L’hai visto su Focus!" recita la campagna della rete Mediaset dedicata alla divulgazione, al 35 del telecomando. A partire dalle ore 14.15, e fin oltre la mezzanotte di domenica 5 ottobre, una maratona di oltre dieci ore di doc e speciali inediti lancia le tante novità dell’autunno di Focus, in prima visione assoluta ed esclusiva. Il primo talk by Focus a cura di Giorgio Terruzzi, per ricordare, raccontare e scoprire la realtà, guardando al futuro con curiosità.
Speciali e produzioni pensati per un pubblico attento e consapevole, dove si raccontano storie che hanno inciso nella società del Paese, tra il Novecento e il nuovo Millennio. Stagioni dove l’Italia si è distinta nei campi dell’innovazione, dello sport, del design, della scienza, della cura e salvaguardia dell’ambiente, ma senza dimenticare momenti più drammatici, come atti di terrorismo sulla cui natura ancora oggi non si è fatta chiarezza.
Animali nella tempesta (ore 14:15), Guida Galattica ai Mondi Alieni (ore 15:15), Il mistero Dyatlov - Un caso ancora aperto (ore 16:15), L’Egitto dei Faraoni: ascesa e caduta di una civiltà (ore 17:15), Speciale Enigmi Alieni (ore 19:30), Trecento - La leggenda degli Spartani di Leonida (ore 21:20), Il Codice Da Vinci: che cosa c'è di vero? (ore 22:30), Il Mondo Polare (ore 23:20).
In prima visione assoluta ed esclusiva dedicati al dirottamento dell’Achille Lauro e la crisi di Sigonella, alla controversa figura del fisico Bruno Pontecorvo, all’Olivetti e al primo personal computer della storia, alla figura di Enrico Mattei e alla sua misteriosa morte, alla fine di ITAVIA, la compagnia aerea della strage di Ustica.
Tra ottobre e novembre, in prima serata, prevede:
- Allarme a bordo: dall’Achille Lauro a Sigonella, in onda il 10 ottobre
- Il Giallo Pontecorvo: storia e segreti del Fisico che scelse l’Unione Sovietica, in onda 24 ottobre
- Le confessioni del Demonio: i nastri perduti di Eichmann, in onda il 30 ottobre e 6 novembre
- Primi al mondo: storia e misteri del programma 101 Olivetti, in onda il 31 ottobre
- Paradosso Mattei: i misteri di una vita irripetibile, in onda il 7 novembre
- L’ottantaduesima vittima - l’Itavia, dopo Ustica: la storia mai raccontata, in onda il 14 novembre.
Primo talk by Focus, a cura di Alberto Brandi e Gianluca Mazzini per SportMediaset, è condotto dal giornalista, autore e scrittore Giorgio Terruzzi, che incontra un poker di personaggi la cui vita è sempre “al limite”. Un’esplorazione dei territori dell’umano, in uno scambio intenso e sincero, nel quale Terruzzi chiede dei sacrifici, dei rischi, delle rinunce e delle ossessioni di chi sceglie l’estremo.
Tra ottobre e novembre, in seconda serata, prevede:
- Al limite con Paolo Nespoli, in onda il 17 ottobre
- Al limite con Andrea Dovizioso, in onda il 24 ottobre
- Al limite con Giovanni Soldini, in onda il 31 ottobre
- Al limite con Matteo Della Bordella, in onda il 7 novembre.
Serie storica inedita in tre appuntamenti - 1, 8, 15 novembre, in prima serata - dove, attraverso gli occhi di Livia Druisilla (interpretata da Dame Siân Phillips, nota per i film Dune, Valmont, L'età dell'innocenza), si racconta la saga di cinque sovrani assetati di potere e delle potenti donne che li hanno plasmati.
In prima visione assoluta ed esclusiva, per raccontare la storia della ISS, della Fiat 600, di una missione con un sommergibile della Marina Militare e di un viaggio in Islanda con Luigi Bignami.
Tra novembre e dicembre, in prima serata, prevede:
- La casa nello Spazio: 25 anni a bordo della ISS - in onda il 2 e 3 novembre
+ Allarme Rosso sulla Stazione Spaziale Internazionale
- Boom: l’Italia della 600 - Quando ci batteva forte il Cuore, in onda il 21 novembre
- Missione Abissi - Gli astronauti del Mare, in onda il 28 novembre
- Il respiro della Terra, in onda il 20 dicembre.
