Al via la nuova stagione di "X Style" su Canale 5

X-Style offrirà, come da tradizione, uno sguardo ampio e puntuale sugli eventi più prestigiosi in Italia e all’estero. Protagonista della prima puntata Venezia, tra cultura, moda e la Mostra del Cinema. Oltre al fascino delle star e del red carpet, spazio anche all’altra faccia del Festival del Cinema, come le installazioni e i progetti di artisti e associazioni dedicati all’ "Invisibile". Tra questi, Inside Out di JR in Piazza San Marco, con cento grandi ritratti di migranti. Nello spazio The Human Safety Net, la mostra collettiva Dreams in transit esplora fragilità ed emozioni sospese tra la possibilità di pensare a una nuova vita e il desiderio di integrarsi. Immancabile, un focus sulla Biennale dell’Architettura incentrata sulla tutela dell’ambiente.