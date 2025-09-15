Al via la nuova stagione di "X Style" su Canale 5

Dal 16 settembre in onda il programma di costume condotto da Giorgia Venturini
Da martedì 16 settembre andrà in onda la nuova stagione di “X-Style”. Il magazine di Canale 5, condotto da Giorgia Venturini, ogni settimana racconta le tendenze più attuali di moda, costume e lifestyle, attraverso storie, personaggi e fenomeni che interpretano in maniera innovativa lo spirito del nostro tempo. Tra le novità di questa edizione, uno studio con una scenografia inedita, in linea con la continua evoluzione dei contenuti del programma.
X-Style offrirà, come da tradizione, uno sguardo ampio e puntuale sugli eventi più prestigiosi in Italia e all’estero. Protagonista della prima puntata Venezia, tra cultura, moda e la Mostra del Cinema. Oltre al fascino delle star e del red carpet, spazio anche all’altra faccia del Festival del Cinema, come le installazioni e i progetti di artisti e associazioni dedicati all’ "Invisibile". Tra questi, Inside Out di JR in Piazza San Marco, con cento grandi ritratti di migranti. Nello spazio The Human Safety Net, la mostra collettiva Dreams in transit esplora fragilità ed emozioni sospese tra la possibilità di pensare a una nuova vita e il desiderio di integrarsi. Immancabile, un focus sulla Biennale dell’Architettura incentrata sulla tutela dell’ambiente.
Una panoramica sui numerosi nuovi direttori creativi che animeranno le prossime fashion week e che il red carpet veneziano ha anticipato. Un calendario ricco di appuntamenti, a partire da New York fino all’attesissima Milano Fashion Week. Uno sguardo poi tra i fenomeni più discussi dell’estate, l’affermazione di uno stile volutamente eccessivo e sopra le righe.
“X-Style” non è più solo un prodotto televisivo, ma un sistema integrato sulla piattaforma Mediaset Infinity, con prodotti ad hoc per ogni linguaggio e strumento. Un universo multicanale integrato tra TV, digital e social: ogni giorno, su Mediaset Infinity, il pubblico può accedere a video inediti, articoli, gallery, interviste, speciali tematici, mini-documentari e approfondimenti dedicati alle tendenze più glamour: dalla moda alla bellezza, passando per il design e i grandi eventi internazionali, come il Festival di Cannes, la Mostra del Cinema di Venezia, le Fashion Week e le Design Week.
