Su Focus la grande avventura di Guglielmo Marconi e "Trame invisibili, una storia di inventori e di spie"

L’omaggio al Nobel per la Fisica (1909) ricorda, non solo le sue straordinarie invenzioni, ma anche pagine meno note della sua incredibile vita.

Grazie alla madre irlandese (Annie Jameson, nipote del fondatore della distilleria Jameson & Sons), molte attività di Marconi si svolgono in Gran Bretagna e Irlanda, ma è a Villa Griffone, nella casa di famiglia, in campagna, che il giovane scienziato riesce ad aumentare la potenza delle emissioni tra trasmettitore e ricevitore, con uno strumento capace di ricevere i segnali dell'alfabeto Morse.

È il 1895. L’evento viene considerato l'atto di battesimo della radio: l'apparecchio non solo è valido per comunicare e ricevere segnali oltre un miglio, ma è anche capace di superare gli ostacoli naturali.

Questa, la fondamentale caratteristica che consentirà lo sviluppo di radio, tv e telefonini: poter effettuare collegamenti in assenza di line of sight. Ed è questo che renderà innovativa e unica l'attività di Marconi. Il 2 luglio 1897, infine, l'Ufficio Brevetti di Londra ne certifica il brevetto.

Al centro del successivo doc si racconta il clima storico-politico alla vigilia della Seconda guerra mondiale: il mondo pullula di spie e la nascita di una nuova tecnologia, perfetta per attività di intelligence, cambia le carte in tavola. Al largo della costa di New York, Nikola Tesla e Guglielmo Marconi competono per la supremazia radiofonica. Qui, tra segreti e sabotaggi, Radio Telefunken, misterioso impianto wireless tedesco, è parte di una vicenda che viaggia su fili invisibili.