Morto a 42 anni Floyd Roger Myers Jr., il giovane Will di "Willy, il Principe di Bel-Air"

Nello stesso anno, Myers ha interpretato un giovane Marlon Jackson in entrambi gli episodi della miniserie della ABC "The Jacksons: An American Dream", che ripercorreva l'ascesa dei Jackson 5. L'unico altro ruolo da attore di Myers è quello di uno studente in un episodio della serie drammatica della WB "Young Americans". Myers ha co-fondato l'organizzazione no-profit Fellaship Men's Group, che offre workshop, programmi di benessere e opportunità di servizio per gli uomini che sperano di riconnettersi con il loro scopo. L'organizzazione ha pubblicato un tributo a Myers su Instagram, scrivendo: "Riposa in pace, caro fratello e cofondatore. Anche se non sei più con noi, la tua memoria vivrà per sempre. Continueremo la tua missione in tuo onore. Il prossimo incontro sarà speciale, come avevamo pianificato. Ti vogliamo bene e ti porteremo sempre nel cuore".