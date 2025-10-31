Logo Tgcom24
a causa di un infarto

Morto a 42 anni Floyd Roger Myers Jr., il giovane Will di "Willy, il Principe di Bel-Air"

L'attore aveva già avuto tre infarti negli ultimi tre anni

31 Ott 2025 - 09:06
© Tgcom24

© Tgcom24

E' morto a 42 anni Floyd Roger Myers Jr., noto per aver interpretato una versione più giovane del personaggio di Will Smith in "Willy, il principe di Bel-Air". Sua madre, Renee Trice, ha dichiarato a Tmz che Myers ha avuto un infarto nella sua casa nel Maryland e che l'attore aveva già avuto tre infarti negli ultimi tre anni.

Floyd Roger Myers Jr. aveva 9 anni quando è apparso nell'episodio della terza stagione di "Willy, il principe di Bel-Air" intitolato "Will Gets Committed", trasmesso nel settembre 1992. L'episodio presenta un flashback degli anni '70, con Myers che interpreta una versione da bambino di Will Smith

Nello stesso anno, Myers ha interpretato un giovane Marlon Jackson in entrambi gli episodi della miniserie della ABC "The Jacksons: An American Dream", che ripercorreva l'ascesa dei Jackson 5. L'unico altro ruolo da attore di Myers è quello di uno studente in un episodio della serie drammatica della WB "Young Americans". Myers ha co-fondato l'organizzazione no-profit Fellaship Men's Group, che offre workshop, programmi di benessere e opportunità di servizio per gli uomini che sperano di riconnettersi con il loro scopo. L'organizzazione ha pubblicato un tributo a Myers su Instagram, scrivendo: "Riposa in pace, caro fratello e cofondatore. Anche se non sei più con noi, la tua memoria vivrà per sempre. Continueremo la tua missione in tuo onore. Il prossimo incontro sarà speciale, come avevamo pianificato. Ti vogliamo bene e ti porteremo sempre nel cuore".

Myers lascia i suoi quattro figli, Taelyn, Kinsley, Tyler e Knox. Sua sorella, Tyree Trice, ha creato una pagina GoFundMe per aiutare a coprire le spese relative alla morte di Myers. "Era un padre devoto, un fratello amorevole e un amico la cui gentilezza, le cui risate e il cui calore toccavano chiunque incontrasse", ha scritto.

