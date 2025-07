Addio a Theo de "I Robinson": l'attore Malcolm-Jamal Warner morto annegato a 54 anni

Oltre a "The Cosby Show", Warner ha lavorato anche in altre produzioni. Negli anni ’90, ha recitato nella sitcom "Malcolm & Eddie" al fianco di Eddie Griffin, trasmessa su UPN dal 1996 al 2000. Negli anni 2010, ha interpretato un ruolo di spicco in "Read Between The Lines" su BET, accanto a Tracee Ellis Ross, e ha impersonato Al Cowlings in "American Crime Story", serie dedicata al caso O.J. Simpson. Più di recente, ha lavorato in "The Resident" su Fox. Al cinema, ha partecipato alla commedia romantica "Fool’s Gold" (2008) con Matthew McConaughey e Kate Hudson. Artista versatile, Warner era anche un poeta e musicista.