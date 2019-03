Floriana Messina: “Ecco i quattro consigli per il selfie perfetto”

Non siete soddisfatti dei vostri selfie? Non vi sentite fotogenici? Nessun problema. Floriana Messina, concorrente del Grande Fratello 12 a "Pomeriggio Cinque" spiega come ottenere degli autoscatti perfetti.



Queste le quattro regole fondamentali da seguire: “Se avete il naso pronunciato, stringete le narici, socchiudete la bocca e fate uno sguardo accattivante. Se avete un seno non particolarmente abbondante basterà mettere il braccio sotto il décolleté per guadagnare una taglia”. Ma i consigli non si fermano qui: “Pancia in dentro e sedere in fuori e ricordatevi di non stare mai dritti ma di spostare il peso a destra o sinistra”.