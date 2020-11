Flavia Vento non perdona Oppini: "Frasi troppo gravi"

"Una così rischi di ammazzarla di botte. Quelle così, ad alcuni uomini fanno venire voglia di alzare le mani". Le frasi sessiste di Francesco Oppini pronunciate nella Casa del " Grande Fratello Vip " hanno portato il figlio di Alba Parietti a scusarsi più volte con Flavia Vento . Ma la showgirl non accetta le scuse e dopo giorni rompe il silenzio e sui social attacca: "Non posso accettare simili frasi".

"Ho riflettuto prima di scrivere ma ora devo parlare io - scrive Flavia su Instagram - quelle di Francesco Oppini sono frasi gravi e la mia domanda è non lo vedo da 16 anni non lo conosco avrò parlato con lui 5 minuti nella mia vita. Come mai si permette di dire che dovrei essere ammazzata di botte? Ma stiamo scherzando o questo mondo è finito? Le sue scuse non le accetto e non accetto più che nessun uomo parli così a nessuna donna".

Oppini si è scusato più volte ed è stato anche "perdonato" dal Gf che non ha preso nessun provvedimento contro di lui e da Dayane Mello. "A Verona una così la violentano", aveva detto riferendosi alla showgirl brasiliana. I due dopo la puntata però si sono chiariti. La Vento invece non ha nessuna intenzione di metterci una pietra sopra.

