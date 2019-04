Dopo dieci anni e mezzo c’è profumo di fiori d’arancio per Demetra Hampton e il suo storico fidanzato Paolo Filippucci. L’annuncio arriva dalla diretta interessata che, ospite a “Pomeriggio Cinque”, conferma di aver firmato le carte al Comune di Roma per poter convolare a nozze.



Proprio durante l’ultima puntata del programma condotto da Barbara d’Urso la ex Valentina ha confermato: “Finalmente abbiamo fatto il grande passo, dopo tanti problemi burocratici ora possiamo dirlo: ci sposiamo”. In studio c’era anche Maria Monsè, che dall’altro dei suoi quattro matrimoni - ovviamente sempre con lo stesso uomo - suggerisce: “Se fai il rito religioso, poi puoi sposarti quanto vuoi”. Ma Demetra replica quasi piccata: “Stiamo parlando del mio matrimonio, non dei tuoi”.