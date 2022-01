Fiori d'arancio a "Uomini e Donne", Angela ha detto sì ad Antonio

Lo avevano annunciato a sorpresa poco prima di Natale e lo hanno fatto: Angela Paone e Antonio Stellaci si sono sposati. Dopo essersi conosciuta e innamorata nello studio di "Uomini e Donne", la coppia ha detto sì nel giro di tre mesi.

La dama, protagonista del Trono Over e molto apprezzata per la sua schiettezza e sincerità, ha avuto il lieto fine, che sognava. Il cavaliere l'ha corteggiata con classe, facendo in breve breccia nel suo cuore. Galeotto fu un ballo in studio e pochi giorni dopo la loro prima conversazione hanno capito di essere fatti l'uno per l'altra e non hanno perso tempo.

Le nozze si sono celebrate con rito civile il 17 dicembre 2021: lei, raggiante, vestita di bianco, lui elegantissimo in un completo scuro. In studio sono andate in onda le immagini del matrimonio, dove visibilmente commossi Angela e Antonio hanno detto sì alla presenza di familiari e amici.

Una storia a lieto fine - "Sono felicissima e tanto emozionata, sono così contenta...so che molti non capiscono la tempistica, ma sono convinta che le cose vadano prese di petto" ha dichiarato Angela. La coppia è stata accolta da una standing ovation e dagli applausi del parterre, che, tra le lacrime, ha assistito al loro ballo da marito e moglie.