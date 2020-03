Film, serie tv e divulgazione: su tutte le Reti Mediaset nuovi programmi per le famiglie a casa

Grandi film, serie tv amatissime e divulgazione scientifica. Per questo periodo in cui la gente deve stare in casa per fronteggiare l'emergenza sanitaria del coronavirus, Mediaset ha deciso di ampliare ulteriormente la propria offerta di contenuti. Titoli per tutta la famiglia e prodotti di nicchia, ore e ore di contenuti gratuiti tra cui scegliere, ideali per soddisfare le esigenze dei telespettatori di ogni gusto e di ogni età.