Sanremo, il presidente del Tar della Liguria: "Festival vada a gara come le spiagge"

Onestamente ho sempre pensato al Festival come un grande appuntamento degli italiani e della Rai". A dirlo, in un'intervista al "Secolo XIX", è la senatrice M5S Barbara Floridia, presidente della commissione di Vigilanza Rai, a proposito del giudizio del Tar sul Festival di Sanremo. "Spero tanto che il servizio pubblico continui a organizzare il Festival: fa parte della storia del nostro Paese - dice -. Certo, dove dovesse esserci una gara per il marchio potrebbero aumentare i costi. Ma il vero pericolo a mio avviso è che il principale evento non solo musicale, ma che caratterizza il costume e la storia degli italiani, possa correre il rischio di diventare a pagamento o di non essere pienamente accessibile come adesso. E questo danneggerebbe non solo la Rai ma tutti". Sull'ipotesi di portare il Festival altrove, Floridia commenta: "La mia opinione personale è che il festival è Sanremo e Sanremo è il festival. La Rai è il motore di uno spettacolo che non può essere messo in discussione".