Federico Rampini debutta su Canale 5 con "Risiko - Sfide di potere"

Tra storia e attualità, Rampini guida gli spettatori in un viaggio fra strade e palazzi delle grandi metropoli, fino ai quartieri e le comunità più remoti. A completare il racconto, immagini d'archivio e filmati d'epoca, ai quali si aggiungono interventi di esperti, giornalisti, inviati di guerra e analisti. Ricostruire ambizioni e strategie delle grandi potenze: è filo conduttore del programma, che dedica uno spazio anche all'Italia per approfondire le conseguenze delle tensioni internazionali sul nostro Paese.