Federico Rampini debutta su Canale 5 con "Risiko - Sfide di potere"

In onda mercoledì 14 gennaio la prima delle sei puntate del nuovo programma 

13 Gen 2026 - 17:41
Sei territori in cerca di un narratore. Federico Rampini è pronto a guidare il pubblico nelle storie che riguardano il nuovo equilibrio globale, dai volti alle grandi sfide del futuro, con "Risiko - Sfide di potere". 

A ogni episodio il suo territorio

 Ciascuna puntata del programma vede protagonista un leader o un'area chiave del risiko globale. L'ambientazione del programma è New York, città simbolo e palcoscenico da cui Rampini inizia ogni racconto. Ad aprire le danze sono gli Stati Uniti di Donald Trump, volto di una guerra commerciale senza precedenti. In seconda battuta la Cina di Xi Jinping, sempre più all'avanguardia e prima antagonista dell'America sulla scena tecnologica. Poi la Russia militarista e aggressiva di Vladimir Putin, l'Arabia Saudita del principe Mohammed bin Salman, che mantiene la rotta dell'innovazione. Il focus si sposta, infine, sul riarmo della Germania guidata dal cancelliere Friedrich Merz e sull'Africa che cambia volto a partire dalle giovani nazioni.

Il contenuto delle puntate

 Tra storia e attualità, Rampini guida gli spettatori in un viaggio fra strade e palazzi delle grandi metropoli, fino ai quartieri e le comunità più remoti. A completare il racconto, immagini d'archivio e filmati d'epoca, ai quali si aggiungono interventi di esperti, giornalisti, inviati di guerra e analisti. Ricostruire ambizioni e strategie delle grandi potenze: è filo conduttore del programma, che dedica uno spazio anche all'Italia per approfondire le conseguenze delle tensioni internazionali sul nostro Paese.

