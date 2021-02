Federico Fashion Style fa pace con Antonella Mosetti e le applica le extension in diretta

Pace fatta tra Federico Fashion Style e Antonella Mosetti. Il parrucchiere dei vip e la showgirl arrivano finalmente al chiarimento lì dove tutto era cominciato, negli studi di "Live - Non è la d'Urso": "Ci conosciamo da un sacco di tempo e lo sai che ti voglio bene, volevo solo dire la verità di quello che è successo".

"Facciamo pace, non ci sarà mai più una parola fuori luogo: non parliamone più", concorda l'ex concorrente del "Grande Fratello Vip". Così Barbara d'Urso ha pensato per loro a un modo particolare per festeggiare il loro riavvicinamento: in studio è stato ricreato il salone dell'hair stylist: il parrucchiere ha applicato a Mosetti delle nuove extension in diretta, sancendo così la fine delle loro discussioni".