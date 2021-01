Federico Fashion Style contro le sfere di "Live - Non è la d'Urso"; poi la pace con Antonella Mosetti

A "Live - Non è la d'Urso" Federico Lauri, meglio conosciuto come il parrucchiere dei vip Federico Fashion Style, è chiamato a confrontarsi con le cinque sfere della trasmissione, divise tra chi accoglie con entusiasmo i suoi metodi di lavoro e chi invece non approva.



Tra questi ultimi, arrivano le critiche di Giovanni Ciacci: "Le star devono essere quelle che pettini, non tu che, per quanto siano buoni i tuoi lavori, fai tutto un baraccone".

A difenderlo interviene invece Guendalina Tavassi, che esprime parole di grande ammirazione: "Federico regala gioia alle donne che cura". Infine il disgelo con Antonella Mosetti, con la quale il parrucchiere aveva avuto un duro scontro a causa di un mancato pagamento di alcune extension. E durante l'ennesimo confronto i due promettono di riabbracciarsi presto.