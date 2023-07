Federica Sciarelli in vacanza trova ragazzo scomparso prima dell'elicottero

A dare l'annuncio del ritrovamento è stato il profilo social del programma: "Sta bene il ragazzo scomparso sul litorale di Roma. Mentre erano in corso le ricerche, è stato notato intorno alle 16 sulla spiaggia di #Palidoro davanti all’ospedale 'Bambino Gesù' da #FedericaSciarelli, che è rimasta con lui mentre arrivavano i genitori".

Era stato il collega Giampiero Fiore, dalla spiaggia di Maccarese (a qualche chilometro di distanza da dove si trovava la Sciarelli), a segnalarle il caso. "E' stato il destino, è stata una cosa incredibile”, ha raccontato la conduttrice a "Repubblica". "Mi trovavo sullo stesso litorale, dovevo fare qualcosa, io e le mie amiche stavamo per andare via, quando ci siamo dette: facciamo una passeggiata".

Con una foto in mano e la descrizione del costume ha quindi iniziato le ricerche e lo ha ritrovato sulla spiaggia di Passoscuro, davanti all’ospedale Bambino Gesù, prima dei numerosi mezzi di soccorso che pattugliavano la zona. "Che emozione, quando l’ho visto non ho avuto dubbi. Era molto spaventato, ci abbiamo messo un po’ a conquistare la sua fiducia”, ha raccontato. La conduttrice ha quindi avvisato le forze dell'ordine, aspettando poi l'arrivo dei genitori. "E' stato emozionante, noi conosciamo e capiamo il panico che prende i genitori", ha ammesso la conduttrice.

Litorale sottosopra per trovarlo

Il ragazzo aveva camminato per diverse ore sul litorale, coprendo una distanza di oltre cinque chilometri. L'adolescente era sparito intorno alle 13 dalla vista dei genitori, che avevano immediatamente messo in allerta Guardia costiera, vigili del fuoco e volontari. Le ricerche sono durate tre ore sia via mare che via terra. E' stato inoltre coinvolto anche un elicottero dei vigili del fuoco e un battello con sommozzatori, che ha preso il largo dalla Riva di Traiano.