Federica Sciarelli insultata telefonicamente in diretta: "Vaffa..."

Durante l'ultima puntata di "Chi l'ha visto" , Federica Sciarelli è stata messa in collegamento telefonico con un uomo che avrebbe dovuto fornire informazioni sul caso di una ragazza scomparsa. Ma dall'altro capo del telefono la conduttrice si è solo sentita dire: "Sono Michele Caruso come sta? Vaff****o!”. Con un sorriso di circostanza la Sciarelli ha commentato: “Me la sono beccata tutta. Ogni tanto capita che questo Michele Caruso, che deve andare a farsi curare, fa gli scherzi".

La conduttrice ha continuato a replicare: "Io non me la prendo, mi sono fatta una risata. La parolaccia non era per voi, era per noi. Il problema è che ci sono i nostri familiari che sono qui e stanno aspettando delle segnalazioni".



Già nel 2015 e nel 2017 lo stesso Caruso telefonò in diretta durante trasmissione, fingendo anche in quei casi di volere fornire una testimonianza. Ma la Sciarelli interruppe la comunicazione prontamente, riconoscendo la voce. Nell'ultima occasione aveva sbottato: "Se sei Michele Caruso sono fatti tuoi, perché adesso ti denuncio io. Se continui a telefonare ti denuncio, la devi piantare, fatti curare“.

CHI E' MICHELE CARUSO - Michele Caruso, quarantenne romano laureato in Filosofia, è conosciuto da tempo come uno dei disturbatori di trasmissioni radio e tv, durante le quali interviene in maniera provocatoria. Non si contano le sue incursioni, da "Tutta Salute" ad "Avanti un altro" fino a "Portobello", in cui chiese alla Clerici: "Mi vuoi sposare?".