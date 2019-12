Federica Panicucci conduce "Concerto di Natale in Vaticano"

L'evento è promosso dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica e sostiene Missioni Don Bosco Valdocco Onlus e la Fondazione Pontificia Scholas Occurrentes. L'Orchestra sarà quella Italiana del Cinema diretta e orchestrata dal Maestro Renato Serio e dal Maestro Adriano Pennino. Non mancheranno un coro gospel dagli Usa, il The Charleston Mass Gospel Choir, il Piccolo Coro Le Dolci Note, mentre il gruppo vocalist sarà quello dell'Art Voice Academy.

SALVAGUARDIA DELL'AMAZZONIA - Quest'anno, la manifestazione rilancia l'impegno di Papa Francesco per la regione Panamazzonica, a cui è dedicato il Sinodo in corso. Le organizzazioni promotrici del Concerto, infatti, si uniscono per la salvaguardia dell'Amazzonia e dei popoli indigeni. All'interno di un progetto benefico comune - "Facciamo rete per l'Amazzonia", sono stati identificati due specifici interventi, alla cui realizzazione tutti possono concorrere attraverso donazioni da effettuare tramite il numero telefonico solidale 45530, attivo dal 2 novembre al 31 dicembre.

PROGETTO CON LE SCUOLE - L'obiettivo di "Scholas Occurrentes" è quello di sensibilizzare gli studenti delle 450mila scuole sparse nel mondo e appartenenti alla piattaforma Scholas.social, promuovendo nelle scuole un'attività di riforestazione; contribuendo, sull'esempio delle popolazioni originarie dell'Amazzonia, alla ricostruzione di rapporti armoniosi con la natura e fra gli uomini; realizzando attività di scambio tra studenti e di condivisione tra le scuole.

A SOSTEGNO DEL DISTRETTO DI LAUARETE' - L’azione Salesiana vuole invece preservare la presenza, la tradizione e la cultura della popolazione indigena nel distretto di Lauaretê, a nord ovest dell’Amazzonia brasiliana, al confine con la Colombia, un luogo distante da tutto e molto spesso dimenticato dalle istituzioni politiche e sociali. In questa zona, dove le condizioni sociali e sanitarie sono già precarie, si sta diffondendo il commercio clandestino di alcol, con il conseguente aumento di violenza, furti e omicidi, soprattutto tra minori. I salesiani, che quotidianamente accolgono minori a rischio, vorrebbero offrire loro un luogo protetto in cui vivere.

