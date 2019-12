Federica Panicucci presenta il nuovo "Capodanno in Musica" su Canale 5 

Sarà di nuovo Piazza Libertà a Bari la cornice del "Capodanno in musica" di Canale 5. Promosso da RadioMediaset con Radionorba, l’evento sarà una serata all’insegna della grande musica italiana, presentata da Federica Panicucci. "Torno in un programma che amo molto, in una serata davvero speciale per gli italiani" spiega Federica che quest'anno condurrà per Canale 5 anche il Concerto di Natale, il 24 dicembre dal Vaticano.