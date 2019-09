Federica Panicucci nelle mattine degli italiani: "Il mio buongiorno? Coccole a letto e un caffè appena sveglia"

A casa Panicucci da dieci anni la sveglia suona ogni giorno alle 5:40, ma ormai è abituata alle alzatacce. "Sono contenta perché faccio il lavoro che amo e alzandomi presto mi sembra di avere più vita da vivere. Ho i miei riti: colazioni lunghe e lente. Il tempo per leggere i giornali e recuperare. Poi un caffè appena sveglia ci vuole: sono un po' rallentata".



Dallo studio di "Mattino Cinque", insieme a Francesco Vecchi, accoglie i telespettatori con il sorriso. Essere di buonumore non è difficile per lei, che a "Sorrisi" svela di non scendere mai dal letto con il piede storto: "Sono una persona positiva per natura e per me tutte le giornate sono belle. Solo per il fatto di avere due figli che stanno bene, un lavoro che amo e la vita che volevo. Non posso che essere grata per quello che ho".