Federica Pambianchi: "Finché non trovo il corpo di mio figlio Riccardo Branchini continuerò sempre a cercarlo"

A "Verissimo" parla la mamma del 19enne scomparso a ottobre del 2024: "Ho bisogno di essere certa che il corpo non sia nella diga"

16 Nov 2025 - 20:42
Federica Pambianchi, ospite a "Verissimo", ripercorre con voce ferma e carica di dolore l’anno trascorso dalla scomparsa di suo figlio, Riccardo Branchini, il 19enne di Acqualagna svanito nel nulla nella notte tra il 12 e il 13 ottobre 2024.

Tornando con la memoria a quel sabato, la donna ricorda con precisione gli ultimi momenti in cui il ragazzo è stato visto in casa: "Riccardo era stato tutto il giorno a Urbino con gli amici. È rientrato la sera. Io non ero in casa, ma mi aveva avvisato. L’ha visto mia mamma, che lo ha salutato".

È proprio la nonna l’ultima ad averlo incrociato. La mattina seguente, non vedendolo scendere come d’abitudine, ha provato a chiamarlo in camera, senza ottenere risposta. "Mia mamma mi ha poi raccontato che lo aveva visto un po’ nervoso, ma lui le aveva detto che sarebbe andato a riposare. Non c’era nulla che potesse far pensare a quello che sarebbe accaduto", spiega Pambianchi.

Poche ore dopo, un impulso improvviso ha guidato la madre verso la gola del Furlo, un luogo che Riccardo conosceva bene: "Qualcosa dentro di me mi diceva di andare lì. Ho trovato la macchina. Era aperta, con la cintura disposta a cerchio, come a voler rappresentare una vita che si interrompe". All’interno dell’auto c’erano gli oggetti personali del ragazzo: cellulare, portafoglio, vestiti appoggiati in modo disordinato sui sedili; le scarpe, invece, erano state lasciate a terra. Le ricerche avviate in quell’area non hanno però dato alcun esito.

Gli inquirenti non escludono l’ipotesi del suicidio, ma la madre continua a tenersi stretta all’unico spiraglio possibile: "Sul suo computer hanno trovato ricerche su capitali europee, mezzi di trasporto, offerte di lavoro con vitto e alloggio. Questo mi fa sperare che possa essersene andato per iniziare una nuova vita da qualche parte. Mi basterebbe una chiamata in cui mi dice che sta bene".

