Federica Cappelletti ricorda il marito Paolo Rossi: "Difficile essere qui senza di lui"

"Entrare senza lui è stato molto difficile, ma per me significava chiudere un cerchio, perché siamo stati da te con le bimbe, al suo compleanno, dopo il matrimonio alle Maldive, quindi era giusto venire qui anche questa sera". A "Live - Non è la d'Urso" esordisce così Federica Cappelletti, la moglie del grande calciatore Paolo Rossi, scomparso il 9 dicembre.



Con grande emozione, la donna ha rivissuto l'ultimo periodo accanto al marito, dai primi accertamenti, non particolarmente rilevanti, al nodulo al polmone affrontato con grande ottimismo, nella speranza di poter superare la malattia. "Un mese fa, più o meno, ho capito che non stava andando bene e mi sono preparata mentalmente, iniziando a lavorare anche con le bambine".



Nella trasmissione di Canale 5, Federica ha avuto modo di rivivere anche il furto avvenuto nella casa di Paolo Rossi proprio durante i suoi funerali: "Non ci sono commenti, la cosa per cui mi spiace maggiormente è l'orologio che Paolo ha indossato anche negli ultimi mesi e che aveva lasciato nel cassetto, convinto di poterlo mettere nuovamente quando sarebbe tornato a casa dall'ospedale. Queste non sono persone".