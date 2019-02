Fausto Brizzi: “In Italia un’accusa equivale a una condanna”

Fausto Brizzi torna a parlare in televisione dopo molti mesi. A seguito delle accuse di molestie che lo avevano coinvolto due anni fa, il regista di ‘Notte prima degli esami’ racconta a “Verissimo” come sia riuscito ad affrontare questo periodo: “È stato un anno complicato, in cui il mio obiettivo era trovare l’umore giusto per scrivere un film divertente, e Modalità aereo – l’ultima pellicola da lui diretta - lo era. Quando Paolo Ruffini me l’ha portato ho capito che era terapeutico: era la risposta pop a tutto quello che mi stava succedendo. E il lavoro è stato una cura”.