Fausto Brizzi torna alla normalità con una commedia autobiografica

Il protagonista del film (Paolo Ruffini), è un uomo che viene rovinato da falsi tweet, ripresi dai media tradizionali. Un tema che in qualche modo richiama le vicende che hanno travolto il regista. "Oggi i media possono essere molto pericolosi. - ha dichiarato - Un tweet può rovinare una vita e tutto questo grazie al telefonino, una scatoletta che portiamo sempre in tasca, che può diventare il nostro peggior nemico".



"Questo film per me non è una rivincita, è semplicemente il mio lavoro" ha puntualizzato. L'ultimo anno Brizzi l'ha passato lontano dai riflettori, ma non dal lavoro. E' stato infatti autore del soggetto del film campione d'incassi "Amici come prima" e ora si appresta a girare un film con Claudio Bisio. "Non ho mai smesso di scrivere - ha confessato - ero semplicemente in modalità aereo".