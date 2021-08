Fatima Trotta e Francesco Mandelli al timone di "Honolulu" su Italia 1

A settembre, in prima serata, debutta su Italia 1 il programma "Honolulu", prodotto da Colorado Film e 302 Original Content, e condotto dall’inedita coppia formata da Fatima Trotta e Francesco Mandelli. Debutto anche per Andrea Pisani e Luca Peracino, duo comico dei PanPers, in qualità di capi-progetto insieme a Chicco Sfondrini.