Falso made in Italy, "Striscia la Notizia" alla scoperta dei vini in polvere canadesi

Continua l'inchiesta di Jimmy Ghione sul falso made in Italy in Canada: prodotti agroalimentari del Belpaese che vengono prodotti all'estero e spacciati per tricolori.

Le telecamere di "Striscia la Notizia" sono a Toronto alla scoperta di alcune fabbriche dove viene venduto falso vino italiano, fatto all'istante per gli acquirenti con delle polveri, tramite i cosiddetti "wine kit".

Rigorosamente "prodotto" in Canada ma venduto con i nomi italiani per attirare la potenziale clientela che può anche "creare" il vino direttamente a casa. Possibile, sempre negli stessi negozi, acquistare delle specifiche etichette falsificate, con i nomi dei vini italiani, per suggellare il "tarocco" perfetto.