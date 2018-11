Fabrizio Corona: "Se arrivo a 50 anni, vorrei diventare Presidente del Consiglio"

Dichiarazioni che fanno sempre discutere quelle di Fabrizio Corona. Stavolta ospite di #CR4 La Repubblica delle Donne, il nuovo programma condotto da Piero Chiambretti, l'ex re dei paparazzi parla dei suoi progetti futuri e – come di consueto – lo fa in maniera provocatoria: “Credo che morirò giovane, ma se dovessi arrivare a 50 anni e un giorno allora mi piacerebbe diventare Presidente del Consiglio”. Poi torna anche sulle dichiarazioni di Alessandro Cecchi Paone, che al Grande Fratello Vip, aveva definito Corona ‘il peggior esempio per i giovani italiani’: "Lui non sa cos'è la morale, non dev'essere pronto a elevarsi a simbolo di ciò che non è e non sarà mai".