Fabrizia de André si riavvicina al padre Cristiano, che lancia un appello anche a Francesca

C’è stato un riavvicinamento tra Fabrizia de André e il padre Cristiano. A raccontarlo è lei stessa in studio a “Pomeriggio Cinque”, dove si trova per parlare della rottura tra la sorella Francesca e Gennaro, entrambi ex gieffini. “Ma è bellissimo, non lo sapevo, lo scopro ora”, dice con il sorriso Barbara d’Urso.



La famiglia ha avuto in passato problemi di relazione, in parte circolati anche su siti web e social network. All’appuntamento con il padre, però, Francesca non è andata. “E’ la sua vita privata”, taglia corto Gennaro. Ma l’appello di papà Cristiano per la figlia sembra resti ancora valido.