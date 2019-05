Fabio Fazio verso Rai2: "Non cambia nulla, continuerò a fare il mio mestiere"

Fabio Fazio sarebbe a un passo dal trasloco a Rai2 . Dopo le polemiche delle scorse settimane il conduttore televisivo avrebbe incontrato il direttore di Rete Carlo Freccero per discutere del suo passaggio dalla prossima stagione. "Continuerò a fare il mio mestiere, non cambia nulla - ha detto lui in occasione di un incontro pubblico -. Andremo solo su un'altra rete. Chi ha piacere di seguirci non avrà problemi, basta che faccia click e cambi canale".

Secondo quanto è trapelato sul tavolo ci sarebbero già ipotesi concrete, tra cui la possibilità di un'anteprima nel preserale. Le trattative dunque sono in corso e quella di Rai2 è l'ipotesi più accreditata. ". Fazio ha avuto modo di commentare il suo futuro durante un incontro organizzato dall'Unitre Torino, al quale ha partecipato insieme a Luciana Littizzetto, che con lui conduce da 13 anni in Rai "Che tempo che fa". "Ci conosciamo da 28 anni. Le reti Rai le abbiamo fatte tutte 1, 2 e 3. Ora sono finite", ha scherzato la comica ma lui ha replicato: "Non è vero, manca Rai Yo Yo. Ci terrei molto".



- "Sono in tv da 36 anni, in Rai da quando avevo 18 anni", ha spiega il presentatore durante l'incontro all'università della terza età. "E pensano di mandarti via? - ha chiesto ironicamente la Littizzetto -. Sei peggio di Pippo Baudo. Fazio è un ottimo professionista, studia e si prepara tantissimo. Dovrebbe fare il direttore di rete".