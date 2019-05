Una fake news Fabio Fazio a Mediaset

Mediaset informa che l'indiscrezione relativa a trattative in corso con Fabio Fazio è completamente falsa. "Invitiamo gli organi di stampa a verificare con attenzione prima di pubblicare fake news fatte circolare da fonti inattendibili", si legge in una nota dell'azienda. La notizia di un possibile passaggio del conduttore a Canale 5, con un contratto di 5 anni per un programma in prima serata, circolava su web e social. "Una fake news", la risposta di Mediaset.