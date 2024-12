Eva Longoria brinda al Natale con l'elisir dell'eterna giovinezza

Per la Longoria il 2024 è stato un anno di grossi cambiamenti. Infatti Eva e suo marito, José Baston, hanno lasciato Los Angeles per andare a vivere in Spagna, per il bene di loro figlio Santiago, di 5 anni. Addio quindi alla villa da 19 milioni di dollari di Beverly Hills e occhi aperti su una nuova vita in Europa, comunque al sole, al caldo e al mare. Ed Eva ha raccontato ai follower dei suoi social come sta vivendo ora nella sua nuova casa, godendosi il sole come fosse estate.