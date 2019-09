Eva Longoria vittima di bullismo sul set di "Desperate Housewives": "Salvata da Felicity Huffman"

Una lettera che è soprattutto una dichiarazione di sostegno nei confronti della Huffman, attualmente in attesa di condanna per il suo coinvolgimento nello scandalo delle ammissioni al college negli Stati Uniti. L'attrice 44enne racconta di aver subito atti di bullismo da una persona con cui lavorava: "Temevo i giorni in cui dovevo lavorare con quella persona perché era una vera tortura... Fino a quando un giorno, Felicity ha detto al bullo che era "abbastanza" e tutto si è fermato", scrive e per lodare la sensibilità e la capacità di entrare in empatica dell'amica aggiunge: "Felicity Huffman poteva sentire che ero alle prese con l'ansia anche se non mi ero mai lamentata o avevo parlato dell'abuso con qualcuno”.



L'amicizia tra le due donne si è poi ancor più saldata quando Felicity ha aiutato Eva in un altro momento difficile della sua carriera, standole vicina, ovvero dopo le nomination ai Golden Globe per la prima stagione della serie tv. La Longoria fu l'unica a non essere nominata e la stampa amplificò la notizia rendendola ancora più dolorosa per l'attrice: "So che non sarei mai sopravvissuta per questi 10 anni se non avessi avuto l'amicizia di Felicity”.