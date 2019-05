Felicity Huffman, in lacrime: "Sono colpevole, chiedo scusa e accetto le conseguenze..."

In lacrime davanti ai giudici del tribunale federale di Boston Felicity Huffman , ex "Desperate Housewives" , ha ammesso il suo coinvolgimento e la sua colpevolezza nello scandalo delle tangenti, che molti genitori avrebbero pagato per facilitare l'ammissione dei figli in vari college prestigiosi. L'attrice rischia da 4 a 10 mesi di carcere e una multa da 20mila dollari. La sentenza è prevista il 13 settembre.

La Huffman, 56 anni, era stata già arrestata a marzo e poi rilasciata dopo il versamento di una cauzione di 250mila dollari. "Pronta ad accettare le conseguenze", avrebbe detto l'attrice 56 anni, davanti ai giudici, ammettendo di "vergognarsi" e chiedendo scusa a "chi lavora e studia duramente per essere ammesso in università prestigiose" e alla figlia, che ha dichiarato "ignara di tutto". L'attrice avrebbe pagato 15mila dollari per far correggere le risposte del test d’ingresso della ragazza a persone scelte appositamente per modificare i risultati e facilitare così l'ingresso all'ateneo.



Uno schema di frodi denominato "Operation Varsity Blue", che ha portato davanti ai giudici una trentina tra genitori facoltosi, coach e counselor privati e alcune tra le più rinomate università americane, da Yale a Stanford. Al centro di tutto una vera e propria società, che operava da almeno otto anni e veniva pagata da genitori ricchi e potenti per aiutare i figli ad entrare nelle università più prestigiose per vie traverse, puntando su credenziali sportive inesistenti.