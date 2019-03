Eva Henger: “Mi sono risposata alle Maldive con Massimiliano”

Tanti sorrisi e tantissime emozioni. Eva Henger torna a “Domenica Live” e lo fa con il marito Massimiliano Caroletti, sposato nel 2013 e la loro figlia. Non solo però, perché Eva ha raccontato di essersi appena risposata proprio con Massimiliano per rinnovare il loro amore: “Stiamo insieme da 15 anni ed era una data importante secondo noi. È stato un matrimonio bellissimo, ricco di emozioni”. In abito bianco e corona di fiori la conduttrice televisiva ed ex pornostar è convolata a seconde nozze. Un abito che è arrivato anche in studio a “Domenica Live”, indossato da Mercedesz, la figlia maggiore di Eva, che ha voluto fare una sorpresa a sua madre. La più scioccata? Barbara D’Urso: “A me fa un certo effetto vedere Mercedesz con questo vestito da sposa”.