Nella prima operazione al seno anni fa mi avevano asportato dei micronoduli e delle cisti... poi ci sono state delle complicazioni alla protesi e ho dovuto subire un intervento in urgenza". Nel salotto di Barbara d'Urso a "Pomeriggio Cinque" Eva Henger svela dettagli piuttosto scioccanti della sua esperienza. L'ex naufraga de "L'Isola dei Famosi" ha dovuto sottoporsi ad una operazione per la seconda volta per un "bozzetto di sangue che si era formato attorno alla protesi...".

La Henger, che ha ammesso di avere un seno rifatto, non per ragioni estetiche però, bensì come conseguenza dell'asportazione di noduli benigni ha detto: “Il sangue non era più sangue, era diventato un liquido marrone”, e ha poi precisato: "In questa nuova operazione, ci sono state complicazioni, doveva durare un’ora e invece…”. Il professore Pietro Lorenzetti, che è un ospite ormai fisso dei programmi di Canale 5 ha poi aggiunto: "Ho trovato una situazione complessa. Lei aveva una zona durissima attorno alla protesi con una raccolta di sangue rimasto lì dentro per molti anni. Questa zona infiammatoria le causava dolore, lei non poteva alzare il braccio. L'intervento, quindi, è durato di più".