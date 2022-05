Eva Henger dall'ospedale di Roma: "Ho avuto molta paura per le complicazioni"

Buone notizie in merito alle condizioni di salute di

Eva Henger

"Pomeriggio Cinque"

, che dopo le molteplici complicazioni e un'operazione d'urgenza per un braccio in setticemia , è rientrata in Italia per continuare le cure nella clinica romana di Villa Parioli , dalla quale si è collegata con



"Ho rischiato davvero tanto, perché la mano era completamente nera e ho avuto molta paura" esordisce la showgirl, vittima insieme al marito Massimo Carolettidi di un incidente stradale lo scorso 29 aprile in Ungheria. Quindi prosegue: "Ho voluto fortemente venire qui perché conoscevo il

Professor Lorenzetti

, so che è un bravissimo medico e chirurgo. E devo dire che in questo poco tempo ho già fatto tanti accertamenti che purtroppo non hanno fatto in Ungheria".

"All'inizio mi sentivo in colpa per averla lasciata a casa, ma non portare

mia figlia Jennifer

con me è stata la prima sensazione di quel giorno e per fortuna non è venuta con noi", ha commentato ricordando le fasi che hanno preceduto lo schianto.



Eva Henger si è dunque soffermata su alcune disattenzioni commesse nella prima clinica, specificando di aver subito due interventi al braccio che non presentava complicazioni: "Hanno visto che c'era

un'infiammazione

dove avevano applicato la garza, ma anziché ripulire tutto hanno stretto ancora di più, peggiorando la situazione".

Infine l'analisi del

Professor Lorenzetti

: "Ha avuto un trauma molto importante, ben più complesso di quanto immaginavamo all'inizio. Ha un versamento nei polmoni e un altro piccolo attorno al cuore. L'unico intervento vero sarà relativo al piede, ma solo quando si sarà stabilizzata".