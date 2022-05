Eurovision, virale l'esultanza del commentatore tv ucraino in onda dal bunker  

Per il contesto e per come è arrivato (una valanga di punti dal televoto), il trionfo ha mandato un messaggio che va oltre la musica. Ha vinto la competizione canora un Paese che è sotto gli occhi di tutto il mondo dopo l'invasione russa. E la resistenza del popolo ucraino è rappresentata anche dal commentatore tv, omologo dei nostri Carolina Di Domenico, Cristiano Malgioglio e Gabriele Corsi, che nonostante le bombe e nonostante la guerra continua a trasmettere da sottoterra. Poco prima della finale, aveva scritto sul suo profilo Instagram:

"Possiamo vivere, e lo faremo".

Un messaggio simile al suo popolo l'ha mandato anche la

Kalush Orchestra

, la band vincitrice dell'edizione: "Questa vittoria è per tutti gli ucraini. Slava Ukraini!" hanno urlato dal palco festeggiando il trionfo. "Per favore aiutate l'Ucraina e Mariupol, aiutate Azovstal, ora", aveva detto il cantante Oleh Psjuk alla fine dell'esibizione (accolta dall'ovazione del pubblico) rischiando anche la squalifica dato che il regolamento della manifestazione non accetta messaggi politici sul palco.