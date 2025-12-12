Eurovision, il vincitore 2024 Nemo: "C'è Israele, restituisco il mio trofeo"

Su Instagram, il rapper svizzero ha spiegato la sua posizione: "L'anno scorso ho vinto l'Eurovision e mi è stato assegnato il trofeo. Pur essendo immensamente grato alla comunità che ha creato questo concorso e a tutto ciò che ho imparato, oggi non credo più che questo trofeo debba restare sul mio scaffale." Nemo sottolinea che "l'Eurovision si definisce simbolo di unità, inclusione e dignità per tutti. Questi valori sono ciò che hanno reso il concorso significativo per me. Tuttavia, la continua partecipazione di Israele, durante quello che l'ONU ha definito un genocidio, dimostra un chiaro conflitto tra questi ideali e le decisioni prese dall'EBU."