Israele partecipa all'Eurovision, "Spagna, Irlanda, Olanda e Slovenia lo boicottano"

Herzog: "Decisione che dimostra solidaretà" - Dopo la decisione di mantenere Israele in gara il presidente Isaac Herzog ha dichiarato stasera che il suo Paese "merita di essere rappresentato su ogni palcoscenico del mondo". "Sono lieto che Israele partecipi ancora una volta all'Eurovision Song Contest e spero che la competizione continui a promuovere la cultura, la musica, l'amicizia tra le nazioni e la comprensione culturale transfrontaliera", ha affermato Herzog su X. "Grazie a tutti i nostri amici che si sono battuti per il diritto di Israele a continuare a contribuire e competere all'Eurovision. Questa decisione dimostra solidarietà, fratellanza e cooperazione e rafforza lo spirito di affinità tra le nazioni attraverso la cultura e la musica".