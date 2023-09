"Tu si que vales", Enzo Weyne è il primo finalista della decima edizione

Tra i primi a esibirsi sul palco della decima edizione di "Tu si que vales", l'illusionista francese Enzo Wayne presenta ai giudici il suo incredibile numero. "Questa sera voglio mettere alla prova i vostri poteri di percezione quindi vi chiedo di prestare molta attenzione a quello che accadrà sul palco" ha esordito Wayne. Con oggetti comuni quali una sedia su un tavolo e un pezzo di stoffa, l'illusionista prende posizione sulla sedia coperto dal telo e lasciando fuori a vista solo le sue mani. Wayne chiede quindi ai giudici di non distogliere lo sguardo e nel mentre di ascoltare la sua voce. "Basta un battito di ciglia per perdervi lo spettacolo. Pronti?", ha chiesto prima di sparire dalla sedia e ricomparire a un lato del palco.

Stupiti i giudici gli chiedono di svelare il suo segreto. "Sapere come è ancora meglio del trucco stesso" rivela il concorrente che confessa: "Sin dall'inizio ho utilizzato le luci del palcoscenico per catturare la vostra attenzione, mostrarvi certe cose e per nasconderne altre. Vi mostrerò ancora una volta il numero ma questa volta indosserò una tuta riflettente e utilizzerò la luce UV così potrete vedere come passo dalla sedia al lato del palco". Convinti di scoprire il trucco di magia, i giudici assistono a un doppio numero restando letteralmente a bocca aperta.

"Son belle queste spiegazioni al contrario, ci hai fregato due volte. Mi sembrava strano che un professionista venisse meno alla regola di tutti i maghi del mondo, ovvero quella di non svelare mai i segreti del proprio lavoro" ha commentato Gerry Scotti. Per i giudici il numero "vale" e anche per la giuria popolare che gli assegna il 100%. Nei trenta secondi di tempo a loro disposizione Luciana Littizzetto, Maria De Filippi, Gerry Scotti e Rudy Zerbi raggiungono Enzo Wayne sul palco eleggendolo primo finalista della decima edizione di "Tu si que vales".