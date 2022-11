Enrico Montesano nella bufera: in tv con la maglietta della X Mas | Poi le scuse: "Nessuna apologia di fascismo"

L'attore ha sfoggiato in tv la maglietta della X Mas, il reparto dei mezzi d’assalto della Marina italiana, simbolo del neofascismo. L’episodio ha suscitato l'indignazione social, con una richiesta da parte di numerosi follower di escluderlo dal programma tv di cui è concorrente. Lui non si perde d'animo e replica: "Strumentalizzazioni". Poi le scuse e l'esclusione dallo show.

In tv con i simboli neofascisti - Enrico Montesano si è presentato alle prove dell'ultima puntata di "Ballando con le stelle" indossando una maglietta nera con il simbolo della X Mas, il reparto d'assalto della Marina militare fascista (Motoscafo armato silurante) e con il motto dannunziano "Memento audere semper". Le immagini andate in onda in tv non sono passate inosservate e sui social si è scatenato il putiferio, con numerosi utenti indignati che hanno chiesto a gran voce l'esclusione immediata dell'attore dalla competizione.

Utenti indignati - Tra i tanti commenti sui social di utenti indignati sulla maglietta sfoggiata da Enrico Montesano, anche quello di Fiorella Mannoia: "Ma si, ora va bene tutto, divise naziste scambiate per travestimenti di carnevale, saluti romani, commemorazioni fasciste, faccette nere, che vuoi che sia un nostalgico attore con una maglietta della Decima Mas."



La replica di Enrico Montesano - Sul suo canale Telegram Enrico Montesano ha replicato mostrando una foto che lo ritrae mentre mostra la tessera del Psi datata 1976, alle sue spalle un'immagine di Che Guevara: "Buona domenica amici! Le fesserie e le strumentalizzazioni lasciamole agli altri!".

Le scuse: "Nessuna apologia di fascismo" - "Nessuna intenzione di promuovere messaggi politici o apologia di fascismo da cui sono profondamente distante", ha poi scritto Montesano su Facebook. "Sono sempre stato un uomo libero e democratico. Credo nei valori della costituzione e mi scuso profondamente con chi si è sentito offeso e turbato. È stata un'ingenuità. Io col nazifascismo e tutti i totalitarismi non c'entro nulla e li disprezzo profondamente. Chiedo ancora scusa".

L'esclusione dal programma tv - La Rai, definendo "inaccettabile" quanto accaduto e chiedendo "scusa a tutti i telespettatori", ha deciso di escludere Montesano da "Ballando con le stelle".

I precedenti - Enrico Montesano è tornato a scatenare la polemica dopo le sue esternazioni durante la pandemia, con le quali si era schierato a favore delle posizioni No vax, no mask e complottiste. L'attore era stato anche fermato dalla polizia poiché non indossava la mascherina mentre si trovava in piazza Montecitorio, durante una manifestazione in favore della liberazione del produttore televisivo ed ex atleta Chico Forti.