"Endless Love", le trame della settimana dal 16 al 21 dicembre

Nel frattempo, Kemal, per liberare Nihan dal nascondiglio in cui Emir l'ha rinchiusa, architetta un piano astuto per allontanare l'uomo dalla sua amata.



Tarik riesce a estorcere a Galip il nome della società intermediaria con cui Emir ha stretto accordi per occultare i traffici illeciti dell'azienda e Nihan ricatta Emir.



Kemal incontra Emir e lo costringe a firmare l'accordo per il divorzio consensuale con Nihan: i due credono che nulla ormai potrà ostacolare la loro felicità.



Infine, nel giorno dei festeggiamenti per la notizia del divorzio consensuale tra Emir e Nihan, Kemal riceve una convocazione per un test del DNA che accerterà la paternità di Deniz.