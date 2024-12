"Endless Love", le trame della settimana dal 9 al 14 dicembre

In preda alla gelosia per Nihan, Emir ordina ai suoi uomini di incendiare il rifugio romantico che la ragazza sta preparando con Kemal.



Così, la casa appena acquistata da Kemal e Nihan va a fuoco: Kemal rimane intrappolato all’interno e Nihan, sfidando le fiamme, entra in casa per cercare di salvarlo. Nel frattempo, Nihan viene informata del tentato omicidio di Leyla, che versa in gravissime condizioni in ospedale.