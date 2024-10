"Endless Love", le trame della settimana dal 20 al 26 ottobre

Emir sospetta che Kemal e Nihan fossero insieme la sera prima dell'incidente, ma Asu interviene per proteggere il marito. Nel frattempo, Tufan indaga sull'incidente di Nihan e scopre che Asu ha mentito per coprire Kemal. La sera prima non erano insieme, lei è uscita per cercarlo e l'ha sorpreso con Nihan. Asu implora Tufan di non rivelare nulla a Emir, poiché teme che si possa scoprire che ha sabotato l'auto di Nihan.