Melisa Asli Pamuk di "Endless Love": "Asu è il personaggio che ho amato di più"

Per Melisa Pamuk, che nella serie veste i panni della sorella di Emir e insegue il proprio amore per Kemal, l'intervista nel talk di Canale 5 è anche l'occasione per condividere una gioia nella vita reale. "Presto diventerò mamma", dice. E aggiunge che è pronta a prendersi una pausa dalla recitazione. "Non penso porterò mai mio figlio sul set", spiega l'attrice che a maggio è convolata a nozze con il calciatore della Nazionale turca Yusuf Yazici.