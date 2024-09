Neslihan Atagül di "Endless Love": "Diventerò mamma di un maschietto"

Ospite a "Verissimo", Neslihan Atagül svela di essere in attesa di un maschietto. "Questa bella notizia è stata una vera sorpresa", racconta a Silvia Toffanin la star di "Endless Love". "Quando l'ho scoperto è stato meraviglioso per me, ma soprattutto per mio marito (l'attore Kadir Doğulu, ndr)".