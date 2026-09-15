"The Pitt" - il medical drama di HBO Max - ha conquistato sette statuette su 25 candidature complessive ottenendo il riconoscimento come miglior serie drama e registrando la conferma di Noah Wyle come miglior attore protagonista. Successi anche per "Hacks" e "Pluribus" che si sono aggiudicati le altre categorie principali mentre nel settore delle miniserie, "DTF St. Louis" ha portato a casa un bottino con sette premi, inclusi i riconoscimenti a David Harbour e Linda Cardellini come interpreti non protagonisti, e a Steven Conrad per la regia e la sceneggiatura. Ma l'altra vera protagonista della cerimonia è stata Jean Smart. L'attrice 75enne di Seattle si è aggiudicata il premio come miglior attrice protagonista per la serie comica "Hacks": si tratta del suo quinto Emmy consecutivo per lo stesso ruolo, l'ottava statuetta della sua carriera, un traguardo mai raggiunto prima da un'interprete per tutte le stagioni di uno show. Allison Janney vince invece come miglior attrice non protagonista in una serie drammatica per "The Diplomat", eguagliando proprio Smart nel numero complessivo di Emmy vinti in carriera. Per gli uomini, il premio come miglior attore non protagonista in una serie drammatica è andato a Tom Pelphrey per "Task", il suo primo Emmy in carriera: nel discorso di ringraziamento l'attore ha dedicato la vittoria alla fidanzata Kaley Cuoco, in dolce attesa, definendo la famiglia "il gioiello della corona della mia vita".