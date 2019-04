Elton John maestro di piano e camera insonorizzata per il Royal Baby: i capricci di Meghan Markle

Il Royal Baby non è ancora arrivato, ma mamma e papà si stanno preparando al meglio. Meghan Markle e suo marito, il principe Harry, sembrano pronti a fare follie per assicurare al prossimo membro della Royal Family una vita da sogno. Si parte dall'insegnante di musica: la scelta per far apprendere al piccolo tutti i segreti del pianoforte sarebbe ricaduta su niente di meno che Elton John.



Non solo istruzione, ma anche tranquillità: è per questo che i duchi del Sussex sembrano pronti a spendere una cifra che si aggira intorno ai 175mila euro per la cameretta del loro primogenito. Un locale che sarà dotato di impianto di insonorizzazione (60mila euro) e di megaschermo a parete che proietterà immagini rilassanti 24 ore al giorno (29mila euro). Il Royal Baby così potrà dormire sonni tranquilli.